Берёт человек гитару,становится под окно девушки и поёт вечернюю песню-серенаду. ??ак называется песенка? Олимпиада 4 класс
Литература
Берёт человек гитару,становится под окно девушки и поёт вечернюю песню-серенаду. ??ак называется песенка? Олимпиада 4 класс
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Гость:
История любви, инфа соткп
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