Берёт человек гитару,становится под окно девушки и поёт вечернюю песню-серенаду. ??ак называется песенка? Олимпиада 4 класс

Литература

Берёт человек гитару,становится под окно девушки и поёт вечернюю песню-серенаду. ??ак называется песенка? Олимпиада 4 класс

Автор: Гость