Большую роль в рампостранении яиц аскариды и заражении ими людей играют..
Биология
Большую роль в рампостранении яиц аскариды и заражении ими людей играют..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большую роль в распространении яиц аскариды и заражении ими людей играют обычные комнатные мухи, т.к яйца могут попасть в организм человека с немытых рук, с загрязненной водой, с немытых овощей и фруктов.
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