Найдите пожалуйста художественные средства (эпитеты,сравнения,метафоры) Д. Само??лов "Колорит" Рябины легкое вино. И синий звук.И желтый отзвук. И все во всем отражено, И все объединяет воздух. И словно бы не совместимы ...

Литература

Найдите пожалуйста художественные средства (эпитеты,сравнения,метафоры) Д. Само??лов "Колорит" Рябины легкое вино. И синий звук.И желтый отзвук. И все во всем отражено, И все объединяет воздух. И словно бы не совместимы Сиена и ультрамарин. Но где-то в глубине картины Цвет слабой синькой растворим. Не для того изобразила Природа образец холста, Чтоб ляпал на него мазила Несовместимые цвета. Она зовет не к подражанью, Создав воздушную среду, А к озаренному дерзанью И кропотливому труду. И тут уж осень золотая Легонько постучит в окно, Колебля воздух и глотая Рябины легкое вино.

Автор: Гость