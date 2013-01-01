CH2=CH-C(CH3)=CH2 название?
Химия
CH2=CH-C(CH3)=CH2 название?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-метилбутадиен-1,3 вот ответ держи ))))))))))))))))))))) )))))))))) )))))))))))))) прптитосрльпсиасм(это не обращай внимание) нлорлолдоюдадпгьпорьлорьлнбвс6нг
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