Составь верные равенства и неравенства с помощью данных карточек.Запиши их

Математика
Составь верные равенства и неравенства с помощью данных карточек.Запиши их
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