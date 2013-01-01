Выписать предложения с чередующейся гласной А в корне слова в один столбик, слова с чередующейся О в другой столбик 1. Солнце к…снулось края степи. 2. Человек предпол…гает, а Бог распол…гает. 3. Солнечные лучи еще не к…саютс...
Русский язык
Выписать предложения с чередующейся гласной А в корне слова в один столбик, слова с чередующейся О в другой столбик 1. Солнце к…снулось края степи. 2. Человек предпол…гает, а Бог распол…гает. 3. Солнечные лучи еще не к…саются замерзшей реки. 4. Приятно к…снуться ароматного блинчика. Пожалуйста помогите даю 20 балов
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Коснулось предполагает,располагает касаются коснуться
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