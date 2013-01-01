Определить прибыль от реализации ОПФ, если известно, что 1 января 2013 года предприя??ие приобрело оборудование на сумму 200000 руб., а 1 января 2016 года оно было продано за 75000 руб. При этом затраты на демонтаж этого оборуд...
Экономика
Определить прибыль от реализации ОПФ, если известно, что 1 января 2013 года предприя??ие приобрело оборудование на сумму 200000 руб., а 1 января 2016 года оно было продано за 75000 руб. При этом затраты на демонтаж этого оборудования составили 5000 руб. Годовая норма амортизации оборудования – 20%. Ответ: Прибыль от реализации ОПФ = Ответ руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200 000 * 20% = 40 000 руб.ежегодная сумма амортизации 2) 40 000 / 12 = 3333 руб. ежемесячная амортизация Оборудование приобрели 01, 2013, а продали 01,2016 значит оно эксплуатировалось в течении 12 + 12 +12 = 36 мес. На 01,2016 года амортизация составит 36 мес * 3333 руб = 119 988 руб.
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