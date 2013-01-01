Определить прибыль от реализации ОПФ, если известно, что 1 января 2013 года предприя??ие приобрело оборудование на сумму 200000 руб., а 1 января 2016 года оно было продано за 75000 руб. При этом затраты на демонтаж этого оборуд...

Экономика

Определить прибыль от реализации ОПФ, если известно, что 1 января 2013 года предприя??ие приобрело оборудование на сумму 200000 руб., а 1 января 2016 года оно было продано за 75000 руб. При этом затраты на демонтаж этого оборудования составили 5000 руб. Годовая норма амортизации оборудования – 20%. Ответ: Прибыль от реализации ОПФ = Ответ руб.

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