Как-то в воскресенье, в 9 часов 30мин утра, Аня присела поиграть в компьютерную игру,но заигралась,и мама прогнала ее от компьютера только днем,в 3часа 15мин.в следующее воскресенье ее брат Алеша ухиьрился просидеть за компьюте...

Математика

Как-то в воскресенье, в 9 часов 30мин утра, Аня присела поиграть в компьютерную игру,но заигралась,и мама прогнала ее от компьютера только днем,в 3часа 15мин.в следующее воскресенье ее брат Алеша ухиьрился просидеть за компьютером на 1 час 50 мин дольше.сколько времени провел у компьютера Алеша?

Автор: Гость