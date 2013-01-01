Как-то в воскресенье, в 9 часов 30мин утра, Аня присела поиграть в компьютерную игру,но заигралась,и мама прогнала ее от компьютера только днем,в 3часа 15мин.в следующее воскресенье ее брат Алеша ухиьрился просидеть за компьюте...
Математика
Как-то в воскресенье, в 9 часов 30мин утра, Аня присела поиграть в компьютерную игру,но заигралась,и мама прогнала ее от компьютера только днем,в 3часа 15мин.в следующее воскресенье ее брат Алеша ухиьрился просидеть за компьютером на 1 час 50 мин дольше.сколько времени провел у компьютера Алеша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7ч 35 минут сидел ща компьютером Алеша
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