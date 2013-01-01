Твір Куди ходить моя сімя за покупками???
Українська література
Твір Куди ходить моя сімя за покупками???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя сімя дуже полюбляє ходити до магазину за покупками я теж це полюбляю робити . Так ми любимо проводити час разом.
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