Чем двухпоколенная семья отличается от трёхпоколенной?

География
Чем двухпоколенная семья отличается от трёхпоколенной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Историей семьи и составом: в первой - родители и дети (скажем, родители из детдома, т.е. не знают своих родителей); вторая состоит из трех поколений: бабушки-дедушки, родители и внуки.
Гость:
в двухпоколенных семьях живет с мамой,папой и детьми бабушка с дедушкой,а в трехпоколенной еще прабабушка и прадедушка.
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