Чем дышат бабочки пожалуйста!!!))))))
Биология
Чем дышат бабочки пожалуйста!!!))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислород поступает через дыхальца (стигмы) , расположенные на груди и брюшке бабочки. Всего их до 10 пар, размещены они по бокам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Английский язык
Можете написать предложения сначала в Present Continuous, потом Present Simple в положительной о??рицательной и вопросительной форме
Русский язык
Упражнения 386 Прочитай. Найди личные местоимения. Поставь к ним вопрос. Спиши текс??. Подчеркни местоимения с предлогами. Помогите пж.
Математика