Чем отличаются процессы биосинтеза ДНК и РНК?

Биология
Чем отличаются процессы биосинтеза ДНК и РНК?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
тем что в днк дизоксерибоза и 2 нити а рнк рибоза и 1 нить а еще в рнк урацил а в днк тимин
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