ЧЕМУ БУДЕТ РАВЕН НОД(13,5)

Математика
ЧЕМУ БУДЕТ РАВЕН НОД(13,5)
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Гость:
Нод(13,5)=1         ...........................................................                                               
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