Что будет если человек не сможет спать

Биология
Что будет если человек не сможет спать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет терять сознание, умрет
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