Что было волшебного в рассказе ,,Медной горы хозяйка".Слова прям из этого рассказа или предложения. ПЖ
Литература
Что было волшебного в рассказе ,,Медной горы хозяйка".Слова прям из этого рассказа или предложения. ПЖ
Ответ(ы):
Гость:
Хозяйка стала ящеркой. Её слезы капали и превращались в камешки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Мама прочитала шестую часть книги в которой 480 страниц отец 7 часть книги в которой 567 страниц Кто прочитал страниц больше и на сколько
Химия
Углекислый газ объемом 4,2г пропустили через раствор, содержащий 2,4 г гидроксида натрия. Которая соль образовалась
История
Математика