Что делает Цитоплазма

Биология
Что делает Цитоплазма
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выполняет обмен веществ в клетке. В ней находятся все органоиды при помощи цитоплазмы органоиды получают и передают питательные вещества.
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