Что делать если взломали в вк , и не заморозили при этом , и ты бессильна

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Что делать если взломали в вк , и не заморозили при этом , и ты бессильна
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