Напишите хар-ку Троекурова (роман Дубровский)(45 баллов)

Гость: Гость:

Кирилла Петрович Троекуров-один из главных героев романа "Дубровский".Это старый русский барин.Кирилла Петрович любил устраивать пышные вечера с буйным весельем.Благодаря богатству и известности чувствовал себя выше других.Барин никогда не упускал возможности похвастаться своими владениями и иногда жестоко мог подшутить над кем-нибудь.У Кириллы Петровича был верный друг Дубровский.Дубровский в отличие от других, мог открыто говорить правду,так как он был прямым и честным человеком.Все было бы хорошо,если бы однажды псарь Кириллы Петровича не оскорбил Дубровского.Дубровский решил наказать псаря за это,но Кирилла Петрович не мог позволить,чтобы кто-то другой распоряжался его людьми.Троекуров не смог простить это Дубровскому. И в итоге разорил его.