В сочетании слов (в том числе "квазислов") посредством перестановки букв местами з??шифрован лингвистический термин. Пример: эфиоп Яро ( орфоэпия). Разгадайте зашифрованный в анаграмме лингвистический термин: Магда Пари

Русский язык
В сочетании слов (в том числе "квазислов") посредством перестановки букв местами з??шифрован лингвистический термин. Пример: эфиоп Яро ( орфоэпия). Разгадайте зашифрованный в анаграмме лингвистический термин: Магда Пари
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Гость:
Это конешно ЭТИМОЛОГИЯ
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