При запуске мотора автомобиля в полюсах аккумулятора напряжением 12 вольт подключается обмотка стартера электрическим сопротивлением 0,6 ом Чему равна при этом сила тока в цепи

Физика

При запуске мотора автомобиля в полюсах аккумулятора напряжением 12 вольт подключается обмотка стартера электрическим сопротивлением 0,6 ом Чему равна при этом сила тока в цепи

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