При запуске мотора автомобиля в полюсах аккумулятора напряжением 12 вольт подключается обмотка стартера электрическим сопротивлением 0,6 ом Чему равна при этом сила тока в цепи
Физика
При запуске мотора автомобиля в полюсах аккумулятора напряжением 12 вольт подключается обмотка стартера электрическим сопротивлением 0,6 ом Чему равна при этом сила тока в цепи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано U=12 B R=0.6 Ом r=0 I-? I=U/R I=12/0.6=20 A
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