Все на фото,помогите пожалуйста очень надо!
Химия
Все на фото,помогите пожалуйста очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)б 2)б 3)а 4)в 5)б 6)а....
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