Слон+слон=ладья.Найдите самую маленькую и большую ладью.
Математика
Слон+слон=ладья.Найдите самую маленькую и большую ладью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькая ладья,большая ладья всё легко
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