В равнобедренном треугольнике АВС (АС = СВ) проведена медиана СС1 и биссектриса АА1. Найдите угол АСВ, если АА1 = 2·СС1

Математика

В равнобедренном треугольнике АВС (АС = СВ) проведена медиана СС1 и биссектриса АА1. Найдите угол АСВ, если АА1 = 2·СС1

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