Что есть в геометрии и в русском языке?
Геометрия
Что есть в геометрии и в русском языке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверное......линии.
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