Что говорит сам Гоголь о Ревизора?
Литература
Что говорит сам Гоголь о Ревизора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гоголь использует Ревизора в качестве зеркала. Через Хлестакова (самого ревизора) он показывает пороки чиновников (взяточничество, казнакратство). Если бы в произведении не было Ревизора, то мы бы не смогли увидеть пороки чиновников!!!
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