Что говорит сам Гоголь о Ревизора?

Гость: Гость:

Гоголь использует Ревизора в качестве зеркала. Через Хлестакова (самого ревизора) он показывает пороки чиновников (взяточничество, казнакратство). Если бы в произведении не было Ревизора, то мы бы не смогли увидеть пороки чиновников!!!