Что лишнее в ряду? 1. Трагедия, комедия, хор, зритель; 2. Арес, Зевс, Перикл, Одиссей.
История
Что лишнее в ряду? 1. Трагедия, комедия, хор, зритель; 2. Арес, Зевс, Перикл, Одиссей.
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1.зритель 2.перикл ---------------------------------------------------------------------------------------
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