Что не просил царь у Персея в своем подземелье? Помогите!!!1
Литература
Что не просил царь у Персея в своем подземелье? Помогите!!!1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Персей не захотел быть царём. Он бросил в пучину моря голову Медузы Горгоны и ушёл в далёкую страну вместе со своей милой женой Андромедой.
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