Что общего между хищнечеством и паразитизмом и чем они отличаются?

Биология
Что общего между хищнечеством и паразитизмом и чем они отличаются?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хищники добываю пропитание охотой, убивая жертву, живут самостоятельно. Паразиты - живут за счет ресурсов чужого организма, не убивая его
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