Пожалуйста подскажите как 4606 умножить на 709 . Надо записать столбиком
Математика
Пожалуйста подскажите как 4606 умножить на 709 . Надо записать столбиком
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Гость:
Ну в общем, как-то так)
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