Что означает словосочетание следующая ночь

Литература
Что означает словосочетание следующая ночь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь в будущем как-бы следущая которая будет завтра.
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