Что такое функция ? Как её находить ? Как решать примеры с функцией ?
Алгебра
Что такое функция ? Как её находить ? Как решать примеры с функцией ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это отоброжение одного числогого множества в другое числовое множество ;находить функцию модно с помощью таблицы чертить координатную прямуб и т.д
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