Составте и запишите словосочетания с сущ-ыми в дат. падеже. 1.Радоваться......... 2.Верить..........3.Сочувствовать...........4.Удивляться a)весна, солнце, подарок...........b) друг, сестра, писатель........c)человек, горе, нес...

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Составте и запишите словосочетания с сущ-ыми в дат. падеже. 1.Радоваться......... 2.Верить..........3.Сочувствовать...........4.Удивляться a)весна, солнце, подарок...........b) друг, сестра, писатель........c)человек, горе, несчастье............d)терпенье, успех, тишина..........

Автор: Гость