Происходит ли в клетках спирогиры фотосинтез? Почему вы так думаете?

Биология
Происходит ли в клетках спирогиры фотосинтез? Почему вы так думаете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спирогира является многоклеточной зелёной водорослью → есть хлорофилл, а значит фотосинтез будет происходить.
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