Что такое грамматическая основа предложения? И как её найти? Приведите пример по??алуйста;)

Русский язык
Что такое грамматическая основа предложения? И как её найти? Приведите пример по??алуйста;)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это подлежащее, сказуемое, определение и так далее. Находится путем задания вопросов к словам
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