Что такое грамматическая основа предложения? И как её найти? Приведите пример по??алуйста;)
Русский язык
Что такое грамматическая основа предложения? И как её найти? Приведите пример по??алуйста;)
Ответ(ы):
Гость:
Это подлежащее, сказуемое, определение и так далее. Находится путем задания вопросов к словам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Вибери словосполучення, у якому прикметник ужито в переносному значенні м;який хліб м;яка подушка м;яке серце
История
Выберите из нижеперечисленных понятий те которые относятся к периоду Древнерусс??ого государства а мануфактура б вира в повоз г кондиция...