Скільки наборів слів можна скласти зі слів -трава квіти сонце
Математика
Скільки наборів слів можна скласти зі слів -трава квіти сонце
Ответ(ы):
Гость:
Я вихожу з хати і бачу квіти і траву я лягаю на траву і дивлюсю на сонце
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Выберите из нижеперечисленных понятий те которые относятся к периоду Древнерусс??ого государства а мануфактура б вира в повоз г кондиция...
Биология
Изучи свойства таких полезных ископаемых, как известняк, мрамор, песок и глина. За??иши результаты опытов и наблюдений.
Другие предметы