Как будет по казахски звенит звонок на перемену

Қазақ тiлi
Как будет по казахски звенит звонок на перемену
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Қоңырау үзіліс сайын соғады
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