Как будет по казахски звенит звонок на перемену
Қазақ тiлi
Как будет по казахски звенит звонок на перемену
Ответ(ы):
Гость:
Қоңырау үзіліс сайын соғады
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