Вибери словосполучення, у якому прикметник ужито в переносному значенні м;який хліб м;яка подушка м;яке серце
Українська мова
Вибери словосполучення, у якому прикметник ужито в переносному значенні м;який хліб м;яка подушка м;яке серце
Ответ(ы):
Гость:
В переносному значенні ужито словосполучення М"яке серце
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