Что такое исполнитель алгоритмов?

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Исполнитель алгоритма – это человек и животное в клетке, и станок с программным управлением, и робот-манипулятор, умеющий выполнять некоторый вполне определенный набор действий. Исполнители алгоритмов. Задача составления алгоритма не имеет смысла, если не известны или не учитываются возможности его исполнителя, ведь выполнимость алгоритма зависит от того, какие действия может совершить исполнитель. Например, прочесть алгоритм решения системы линейных уравнений графическим методом сможет и первоклассник, а выполнить его, конечно же, нет. С другой стороны, малыш четырех-пяти лет не сможет прочесть правила (алгоритм) поведения за столом во время еды, но выполнить их сможет, если ему о них рассказать и показать, что они означают. Но исполнителем алгоритмов может быть не человек, а автомат. Например, исправный автомат по продаже газированной воды работает согласно разработанному специально для него алгоритму. Алгоритмом описывается работа любого механического устройства. В ряду всевозможных автоматов компьютер является лишь частным (хотя и наиболее впечатляющим) примером исполнителя, чье поведение реализуется на основе алгоритма. Более того, создание компьютеров оказало воздействие на развитие теории алгоритмов — одной из областей математики. От компьютера, как от любого другого исполнителя, требуется четкое выполнение команд алгоритма. А от нас, как от разработчиков алгоритмов работы компьютера, требуется знание и соблюдение правил их составления. Эти правила заключаются в том, что алгоритм, предназначенный для исполнения автоматом, должен обладать пятью свойствами (удовлетворять пяти требованиям). Эти требования нашли отражение и в приведенном выше определении алгоритма. Требования к алгоритму объясняются тем, что такой исполнитель не имеет своего интеллекта, его возможности всегда ограничены. Исполнитель. Точное определение исполнителя дать очень трудно, да и в этом нет необходимости. Важно понять основные характеристики исполнителя: среда, элементарные действия, система команд, отказы. Согласно учебнику Кушниренко, "исполнитель - это устройство, приспособление, робот, организация и т. п., способное выполнять определенные действия". Отсюда исполнителем можно назвать довольно большую группу объектов (включая и человека). Современные учебные системы в основном предоставляют нам один вид исполнителей, которые устроены так: вы вводите команду и какой-нибудь человечек (или робот) начинает выполнять соответствующие действия.Каждый исполнитель имеет следующее: Среда - это «место обитания» исполнителя. Например, исполнитель Дежурик обитает в так называемой классной комнате, исполнитель Черепаха имеет свою определенную систему координат, а исполнитель Муравей имеет клетчатое поле. Система команд. Каждый исполнитель может выполнять команды только из некоторого строго заданного соответствующее элементарное действие. Знать систему команд исполнителя это значит: - знать название или обозначение каждой команды исполнителя; - знать, каким образом она передается исполнителю; - знать, как выполняется каждая команда. Формальное исполнение. Исполнитель ничего не знает о цели алгоритма. Он выполняет все полученные команды, не задавая вопросов «почему?» и «зачем?». Управление исполнителями заключается в последовательном вызове команд. Человек дает команду исполнителю, анализирует результат, отдает следующую команду и т.д.