Что такое художественная деталь,с какой целью она используется?

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Художественная деталь - компонент предметной выразительности, выразительная подробность в литературном произведении, имеющая значительную смысловую эмоциональную нагрузку.С помощью художественной детали писатель выделяет событие, художественный образ.Деталь является средством психологической характеристики героя, помогает раскрыть внутренний мир персонажа из ряда подобных. Также Деталь выступает в роли символа - самостоятельного многозначного художественного образа, который имеет эмоционально-иносказательный смысл, основанный на сходстве явлений жизни