Что такое компьютерная программа и в чем отличие данных которые входят в состав к??мпьютера?)
Информатика
Что такое компьютерная программа и в чем отличие данных которые входят в состав к??мпьютера?)
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