Что такое конфликт ценностей?

Обществознание
Что такое конфликт ценностей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это например когда ты не можешь определиться , выбрать тебе телефон (пусть будет айфон ) или же обычную соньку .  Или 2-ой пример , ты например занимаешься гимнастикой ,акробатикой  и друг с которым ты познакомилась не любит это дело у вас возникнет конфликт ценностей 
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