Что такое конфликт ценностей?
Обществознание
Что такое конфликт ценностей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это например когда ты не можешь определиться , выбрать тебе телефон (пусть будет айфон ) или же обычную соньку . Или 2-ой пример , ты например занимаешься гимнастикой ,акробатикой и друг с которым ты познакомилась не любит это дело у вас возникнет конфликт ценностей
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