Что такое конфликт ценностей?

Гость: Гость:

Это например когда ты не можешь определиться , выбрать тебе телефон (пусть будет айфон ) или же обычную соньку . Или 2-ой пример , ты например занимаешься гимнастикой ,акробатикой и друг с которым ты познакомилась не любит это дело у вас возникнет конфликт ценностей