Синонім ло слів розфарбований, Живі хвилі
Українська мова
Синонім ло слів розфарбований, Живі хвилі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розфарбований - фарбувати, розфарбують, фарбують.Живі - прожила, живуть, заживуть.Хвилі - хвилюються, хвилюється, хвилюватися, перехвалюватися, розхвилювався. P. S. Там 3 слова... Тобто "Розфарбований", "Живі" и "Хвилі" .
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