Что такое мораль по обществознании
Обществознание
Что такое мораль по обществознании
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Мора́ль — принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.
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