В первый день маляры израсходовали 32 одинаковые банк краски, а в второй 27 таких же банок. Во второй день было израсходовано на 15 кг краски меньше. Сколько краски израсходовали маляры за 2 дня? 2) Для решения задачи сделай к...
Математика
В первый день маляры израсходовали 32 одинаковые банк краски, а в второй 27 таких же банок. Во второй день было израсходовано на 15 кг краски меньше. Сколько краски израсходовали маляры за 2 дня? 2) Для решения задачи сделай краткую запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32-27=5 (банок) разница в расходе между 2 днями 15:5=3 кг краски в одной банки 32+27=59 банок израсходавали за два дня 59х3=177 кг краски израсходовали за 2 дня
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