В первый день маляры израсходовали 32 одинаковые банк краски, а в второй 27 таких же банок. Во второй день было израсходовано на 15 кг краски меньше. Сколько краски израсходовали маляры за 2 дня? 2) Для решения задачи сделай к...

Математика

В первый день маляры израсходовали 32 одинаковые банк краски, а в второй 27 таких же банок. Во второй день было израсходовано на 15 кг краски меньше. Сколько краски израсходовали маляры за 2 дня? 2) Для решения задачи сделай краткую запись

Автор: Гость