В мідну посудину масою 500 г налили 200 г води при температурі 11.5. В посудину занурюють металевий циліндр масою 100 г. Який до цього тривалий час лежить в окропі. Після закінчення теплообміну в посудині установилася температу...

Физика

В мідну посудину масою 500 г налили 200 г води при температурі 11.5. В посудину занурюють металевий циліндр масою 100 г. Який до цього тривалий час лежить в окропі. Після закінчення теплообміну в посудині установилася температура 14 градусів. З якого металу виготовлено циліндр.

Автор: Гость