В мідну посудину масою 500 г налили 200 г води при температурі 11.5. В посудину занурюють металевий циліндр масою 100 г. Який до цього тривалий час лежить в окропі. Після закінчення теплообміну в посудині установилася температу...
Физика
В мідну посудину масою 500 г налили 200 г води при температурі 11.5. В посудину занурюють металевий циліндр масою 100 г. Який до цього тривалий час лежить в окропі. Після закінчення теплообміну в посудині установилася температура 14 градусів. З якого металу виготовлено циліндр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Http://documents.tips/documents/fzika-8-klas-zbrnik-zadach.html здесь тема тепловий баланс задача 29.8 . из этой книги http://documents.tips/documents/fzika-8-klas-zbrnik-zadach.html с.133
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