Что такое отбор проб сжиженного газа, а так же что такое точечная проба и объединё??ная проба? Плиз))) Экзамен)))
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Что такое отбор проб сжиженного газа, а так же что такое точечная проба и объединё??ная проба? Плиз))) Экзамен)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объединенная проба "...Объединенная проба: проба, составленная из серии точечных проб, помещенная в одну емкость и тщательно перемешанная с целью усреднения... Отбор проб сжиженного газа. Суть данного метода заключается в выполнении изъятия образца жидкости, которая затем испаряется. В результате остаются газовые составляющие, которые и анализируются. "...Точечная проба: проба, взятая единовременно из определенной части нештучной продукции (пробы из бочки, фляги, емкости и т.д.)...
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