Помогите пожалуйста сделать Сочинение

Гость: Гость:

Подслушанный разговор. Однажды ночью я пришла в библиотеку и заснула. Мне приснился чудесный и необыкновенный сон: будто книги ожили и заговорили человеческими голосами. Я услышала голоса разных книг. Вот маленькая тонкая книжка спрыгнула с полки и жалобным голосом сказала: - Вчера меня какой-то мальчик взял домой и облил чаем, и теперь у меня все страницы жёлтые. - А я всегда чистая и белая, потому что меня домой брать нельзя, - похвалилась энциклопедия. - А неделю назад двое драчунов дрались мною, и у меня выпадают два листа, - сказала другая книжка и, спрыгнув, раскрылась, и из неё вылетело несколько листиков. Жалобы посыпались со всех сторон, и вскоре в библиотеке стоял шум и гам. Я встала, подошла к ним и сказала: "Но не все же так обращаются с книгами, есть и аккуратные читатели!" - и вдруг книги бросились на меня с кулаками. Я проснулась. И вот теперь я всем хочу задать один вопрос: "А каждый из вас аккуратно и бережно относится к книжкам?"