Что такое ремарки в пьессе? срочно!!!
Литература
Что такое ремарки в пьессе? срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Это пояснение, которое дает автор, описывая, как он себе представляет внешность, возраст, жесты, эмоции и т. д. персонажа. На письме обычно выделяется скобками.
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