Что такое синонимы ааа

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Что такое синонимы ааа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сино́нимы — как правило, слова, принадлежащие к одной и той же части речи, различные по звучанию и написанию (ср. омонимы), но имеющие похожее лексическое значение (ср.антонимы). Примеры синонимов в русском языке: кавалерия — конница, смелый — храбрый, идти — шагать
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