Помогите пожалуйста решить две задачи. 1.Давление жидкости на дно сосуда равно 500??а.Определите плотность жидкости ,если ее выысота в сосуде состовляет 10см. 2.Определите силу,с которой бензин действует на пробку площадью 8 ...
Физика
Помогите пожалуйста решить две задачи. 1.Давление жидкости на дно сосуда равно 500??а.Определите плотность жидкости ,если ее выысота в сосуде состовляет 10см. 2.Определите силу,с которой бензин действует на пробку площадью 8 см квадратных,находящуюся на дне сосуда.Расстояние от пробки до верхнего уровня жидкости состовляет 20 см.
Ответ(ы):
Гость:
1)Р=pgh; p=P/gh =500/10*0,1=500 кг/м3; 2)Р=pgh=800*10*0,2=1600 Па;P=F/S ; F=PS =1600*8*10^-4=1,28 H
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