Помогите пожалуйста решить две задачи. 1.Давление жидкости на дно сосуда равно 500??а.Определите плотность жидкости ,если ее выысота в сосуде состовляет 10см. 2.Определите силу,с которой бензин действует на пробку площадью 8 ...

Физика

Помогите пожалуйста решить две задачи. 1.Давление жидкости на дно сосуда равно 500??а.Определите плотность жидкости ,если ее выысота в сосуде состовляет 10см. 2.Определите силу,с которой бензин действует на пробку площадью 8 см квадратных,находящуюся на дне сосуда.Расстояние от пробки до верхнего уровня жидкости состовляет 20 см.

Автор: Гость